Na 5 minuten stond de monteur op de stoep. Er bleek een schakelaar in onze meterkast defect, welke direct is vervangen. 15 minuten later was de monteur weer vertrokken en alles werkte. Compliment voor de service van de firma Van de Vendel.

Tiny Hoogeweg,

Renswoude

