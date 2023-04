Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Steeds vreemder: het trieste verval van een betrouwbare bron

Kopieer naar clipboard

Ooit waren ze vlijmscherp; als bron of als journalist. Maar nu zijn ze alleen nog maar goed voor op zijn best nepnieuws en in het slechtste geval onnavolgbare hersenspinsels. Het is een ontluisterende ontwikkeling die al wat langer meelopende journalisten allemaal een keer zien gebeuren.