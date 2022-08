’GGD’s moeten WW-trekkers aan het werk zetten’

De sector horeca, maar ook de reiswereld vreest voor leegloop van personeel door de vermeende oneerlijke concurrentie van de GGD die met belastinggeld tegen hoge uurlonen personeel werft voor de te verwachten nieuwe vaccinatiecampagne. Om die oneerlijke concurrentie tegen te gaan zou het UWV er goed aan doen om mensen met een werkloosheidsuitkering tijdelijk aan te bieden voor die GGD-functies.

Met behoud van uitkering en toeslagen moeten die uitkeringsgerechtigden met gesloten portemonnee tijdelijk te werk kunnen worden gesteld bij het landelijk netwerk van de GGD. Op deze wijze wordt een gevreesde leegloop bij de horeca en de reiswereld voorkomen. Voorwaarde is wel dat zowel het kabinet als UWV en GGD’s snel de regie moeten nemen en zich proactiever opstellen.

Het is toch van de zotte dat er momenteel meer dan 160.000 mensen met een WW-uitkering passief aan de kant staan voornamelijk omdat hettoeslagensysteem van Nederland hen meer of anders werken in de weg staat en dat daarom bij krapte op de arbeidsmarkt personeel uit het buitenland moet worden aangetrokken.

Jan Daems, Diepenveen