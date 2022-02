Uitslag Stelling: ’Carnaval nog even uitstellen’

Een tegenstander stelt: „Zijn ze soms vergeten dat carnaval twee jaar geleden het begin van de ellende inluidde?” En een andere opponent valt bij met: „Het is waanzin om te denken dat duizenden feestvierders in Brabant en Limburg geen negatieve invloed op de pandemie zullen hebben. Het zijn deze twee provincies waar de corona bij de start al enorme verliezen deed leiden. Ik begrijp dan ook absoluut niet hoe je zo naïef kunt zijn om carnaval door te laten gaan dit jaar.”

Van de stellingdeelnemers vindt 63% dan ook dat er voor carnaval geen uitzondering gemaakt moet worden op de geldende coronaregels. „Even een uitzondering voor carnaval”, schampert één van hen. „Sorry maar dat gaat niet, dat pikt de rest van Nederland echt niet. En bovendien waarom zouden ze ook? Wat geeft carnavalsvierders meer rechten? Het is jammer, maar niet nu.. Zoek een andere datum of moment of vier het pas volgend jaar.”

De geopperde beperkingen zoals een optochtverbod en verplichte toegangskaarten voor cafés vinden weinig gehoor bij 65% van de stellingdeelnemers. Veel criticasters vrezen dat de feestvierders zich niet aan de regels zullen houden. „Het zou te zot zijn als men dit door laat gaan. We zijn nog niet eens uit de pandemie en dan ga je iets loslaten en een feest vieren met veel alcohol in het spel, waardoor je zeker kunt stellen dat niemand zich aan regels gaat houden”, schrijft een ander. „Eerst het normale leven maar eens weer aan de gang krijgen en als de crisis weg is kunnen we weer dit soort dingen toelaten”, geeft een ander aan.

Slechts 2% van de deelnemers verwacht dat carnavalsvierders zich aan de beperkingen zullen houden. „Niemand maar dan ook niemand houdt zich met carnaval aan ook maar één regel. Carnaval is een groot massaal feest. Mensen zitten op een kluit bij elkaar, omhelzen, zoenen, zingen, hossen en er zit natuurlijk de nodige drank in de man”, reageert een ervaringsdeskundige. „Afstand houden met carnaval? Dat is een grote giller. Ik sla dit jaar over omdat ik weet wat carnaval is. Een groot fantastisch feest maar ook een feest waar de virussen en ziektekiemen vrij spel hebben”, klinkt het. „Mensen die wat aangeschoten zijn, willen niet terecht gewezen worden. Dus boa’s kunnen niks doen”, luidt de verwachting. Zeker 95% van de respondenten verwacht ook niet dat de maatregelen gehandhaafd kunnen worden.

Van de deelnemers die wél vinden dat het volksfeest dit jaar doorgang moet vinden (38%) vinden velen dat de samenleving in zijn geheel van het slot gegooid moet worden. „Gezonde mensen kunnen carnaval vieren. De rest moet voor zichzelf uitmaken of het verantwoord is”, stelt één van hen voor. „Ik vier als noorderling geen carnaval, maar vind wel dat er weer geleefd moet worden.”

Overigens geven de meeste deelnemers (65%) aan nooit carnaval te vieren, 19% van hen doet dat normaliter wel, maar is van plan dit jaar over te slaan en 13% is van plan om eind februari wel een feestpak aan te trekken.