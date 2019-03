Uitslag stelling: ’Halsema: Links en slinks’

De meeste deelnemers aan de Stelling van de Dag (88 procent) wijzen haar benoeming regelrecht af. De massale afkeuring over de keuze van de Amsterdamse raad voor Halsema blijkt uit reacties als ’Amsterdam huilt....’ en ’het wordt nu helemaal een bende in mijn stad’. Met al een overwegend links college wordt „Amsterdam nog meer een salonsocialistische yuppenstad”, klaagt een andere Amsterdammer. Sommigen trekken dan ook cynisch de conclusie dat blijven geen optie meer is: „Dat wordt verhuizen naar de polder.”

De voormalig GroenLinks-leider verliet in 2011 de landelijke politiek. Zij nam zich voor nooit meer in de politiek terug te keren. Aan die belofte hield ze zich tot nu toe. Vijf jaar terug bijvoorbeeld zong haar naam in Utrecht al rond voor het burgemeesterschap, na het afscheid van Aleid Wolfsen, maar destijds bedankte ze nog voor de eer. Dat ze nu toch voor de lokale politiek kiest, zij het als gezagdrager boven de partijen, is voor sommigen reden haar als onbetrouwbaar af te schilderen. Zo schrijft iemand: „Zou niet weten welke factor Halsema aan Amsterdam verbindt. Ze was toch uit de politiek gestapt?” Daarbij komt dat velen vinden dat Halsema een groot gebrek heeft aan bestuurlijke ervaring. „Ze heeft niet echt een serieuze klus aangepakt na haar periode in de Tweede Kamer”, klinkt het.

Ook bij haar rol als bruggenbouwer en verbinder van alle Amsterdammers worden vraagtekens gezet. „Het gaat niet goed komen met Amsterdam, zeker niet voor de ondernemers en winkeliers”, sombert een zakenman. Niet alleen wordt getwijfeld aan haar capaciteiten en ervaring, ook de persoon zelf roept bij de meerderheid van de deelnemers veel weerstand op. Haar uitstraling is ’kil en harteloos’, meent het gros van de respondenten. Ook de termen ’links en slinks’ vallen. „Ze is veel te arrogant en stoot mensen af”, stelt weer een ander.

Menigeen snapt de keuze voor de linkse politica ook niet nadat er in de vertrouwenscommissie sterke verdeeldheid was over haar kandidatuur. Bij zoveel weerstand, waarom niet gekozen voor de andere sterke vrouwelijke kandidaat, oud-PvdA-wethouder Carolien Gehrels? Velen vermoeden een links opzetje om haar benoeming erdoor te drukken na een uiterst rommelige procedure - een tweede sollicitatieronde - en een urenlange geheime vergadering over de voordracht. De geesten moesten ondertussen rijp gemaakt worden voor de oud-GroenLinks-leider.

Na deze voordracht klinkt de roep om een ’gekozen burgemeester’ een stuk luider. Velen zijn de ’achterkamertjespolitiek’ en geheime vergaderingen over benoemingen beu. „Weer een politieke benoeming. Waar blijft de gekozen burgemeester?” En: „Een burgemeester moet gekozen worden door de inwoners.”

Toch is Halsema bij een kleine groep (7 procent) favoriet voor de post. „Ze is streng doch rechtvaardig met een sociale blik. Ik heb er vertrouwen in”, klinkt het kameraadschappelijk. Anderen vinden dat ze ’een kans moet krijgen’. Het wordt in ieder geval de grootste uitdaging van haar leven, denken de meesten.