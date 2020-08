Brenton Tarrant, de dader van de moskee-aanslagen in Christchurch, Nieuw-Zeeland, wordt maandag in de rechtszaal geconfronteerd met overlevenden en nabestaanden. De komende dagen vinden hoorzittingen plaats in het kader van de strafmaat. Tarrant, die 51 moslims doodschoot, is eerder al schuldig bevonden en hangt levenslang boven het hoofd.