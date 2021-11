Brief 2: ’Procedures worden zwaar misbruikt’

Dat de asielopvang aan zijn einde is gekomen is wel duidelijk. Vooral omdat mensen weigeren om weg te gaan. Vooral dat laatste snap ik omdat wanneer men maar lang genoeg de zaak rekt, men uiteindelijk mag blijven. De asielprocedure word op deze manier zwaar misbruikt door allerlei mensen die, zo wie zo, geen kans hebben om te mogen blijven, daarmee zitten ze echte vluchtelingen in de weg.

Maar ook voor de echte vluchtelingen is er eigenlijk geen plek meer in Nederland. Ons landje zit ondertussen zo vol dat er woningnood is, zorg spaak loopt, de uitkeringen onder druk staan, en de gewone Nederlander dit eigenlijk niet meer op kan brengen financieel gezien. Dit door de enorme belastingdruk die maar hoger en hoger word, en alle draagvlak voor het asielbeleid weggevaagd word. En dat is te begrijpen.

Nu word het noodzaak duidelijke keuzes te maken, en te durven zeggen dat het niet meer mogelijk is om zo veel mensen op te vangen. Vooral omdat op deze wijze voor iedereen het leven in Nederland onmogelijk word, ook voor de nieuwe Nederlanders. Het is gewoon niet meer op te brengen voor Nederland.

Frank Marinus, Venlo

