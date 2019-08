Ombudsman: Een muur om privégegevens

Die heeft van een tipgever gehoord dat er helemaal geen vergunning voor het ophogen is. Ze snapt er niets van.

Had diegene niet eerst contact met haar op kunnen nemen? De muur ligt langs een straat met een hoog gebouw aan de overkant. En grenst ook niet aan de tuin van de buren. Wie heeft er nou last van?!

Wil je iets (ver)bouwen, dan heb je vaak een vergunning nodig. Heb je die niet, dan kan de gemeente actie ondernemen. En zelfs eisen om alles weer af te breken. Maar voordat het zo ver komt, moet de gemeente eerst nagaan of je alsnog een vergunning kunt krijgen.

Dolores vraagt de vergunning meteen aan. Ze hoort een tijdje niets en mailt eens om te vragen hoe het ermee staat. Zo ontstaat er een mailwisseling met een medewerker. Die mailt haar op een dag dat de aanvraag niet goed is aangekomen.

Alleen heeft hij die mail ook naar de tipgever gestuurd. Heel ongelukkig, want er zit ook een deel van de mailwisseling met Dolores bij. En daar stond persoonlijke informatie in!

Dolores raakt in paniek, ontzettend vervelend dat de tipgever deze informatie heeft. Ze dient een klacht in. De gemeente biedt excuses en een bloemetje aan. Het had niet mogen gebeuren.

Maar Dolores vindt dat de gemeente haar klacht te makkelijk afdoet. En niet beseft hoeveel stress het haar heeft bezorgd. Dit wil zij aan ons laten weten.

Mijn medewerker Anouk onderzoekt wat de gemeente van de klacht heeft geleerd en hoe zij dit soort privacy-schendingen gaat voorkomen.

In mijn rapport De kunst van handhaven schrijf ik dat het belangrijk is dat de gemeente ook een melder moet laten weten welke stappen zij zet in een handhavingsprocedure.

Maar dat betekent niet dat de gemeente alle informatie zomaar mag delen.

Kijk naar het verhaal van Dolores, sommige informatie is persoonlijk en moet beschermd worden. Een gemeente moet zich dit goed realiseren.

Privacy-schending is geen klein ongemak, maar kan grote impact hebben op de personen over wie het gaat!

* gefingeerde namen