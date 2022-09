Brief 1 ’Eerst eigen daklozen helpen’

Waarom zijn al die mensen niet verontwaardigd over de erbarmelijke omstandigheden waar onze eigen daklozen in leven in de grote steden? Steden waar bijna overal een links stadsbestuur de macht heeft.

Met een minachtend blik zijn de daklozen al jaren letterlijk gepasseerd en genegeerd als ze op straat slapen of uit vuilnisbakken eten. De Amsterdamse politici zien ze ook als ze naar de Stopera gaan, maar hebben maar hebben ze aan hun lot overgelaten?

Een aantal daklozen kan soms terecht bij het leger des Heils. Maar dat is ook verschrikkelijk! Maar helaas wel maatschappelijk geaccepteerd, net zoals die verschrikkelijke vernederende voedselbanken.

De verontwaardiging over de vluchtelingen opvang vind ik prima, maar onze eigen daklozen hebben prioriteit! Wat mij betreft leggen we dat vast in onze grondwet.

A.H. Jacobs,

Amsterdam-centrum

