’RIVM in gebreke bij vaccinatiecampagne’

Het RIVM toont zich doof voor elke kritische opstelling van ouders en staat niet open voor enige verandering.

Want hoe kun je bezorgde ouders ertoe bewegen hun kinderen toch te laten inenten? Door persoonlijke, objectieve voorlichting, keuzemogelijkheid en een zekere mate van inbreng in bijv. tijdstip van inenten, de samenstelling van vaccinatiecocktails of het uit elkaar halen daarvan.

Dat zal inderdaad meer organisatie, tijd en geld kosten. Maar het alternatief is dat er nu massaal niet wordt ingeënt met alle risico’s van dien. RIVM stel je open voor een nieuwe generatie, haal die hakken uit het zand. Het is tijd voor noodzakelijke verandering!

Cornelie Heuvel