’Laffe daad van KNVB-aanklager’

Berghuis maakte na de verloren uitwedstrijd een slaande beweging naar een Twentse ’racist’ die zijn medespeler Brobbey voor van alles en nog wat uitmaakte. Klasse van Berghuis dat hij deze racistische uitingen niet pikte en even uit zijn bol ging. Maar volgens de aanklager heeft hij het betaald voetbal in diskrediet gebracht. Wat een laffe redenering van de KNVB die de mond vol heeft over racisme, maar geen enkele daad stelt. Berghuis kwam dapper op voor zijn medespeler. Dat verdient louter lof en vrijspraak. De KNVB verzuipt in slogans, maar zou net als Berghuis de daad eens bij het woord moeten voegen!

Bas Overmars, Amsterdam