’Demonstranten maken het erger’

Carrière

Verzuim in de zorg was bijna 20 jaar niet zo hoog

Het ziekteverzuim onder werknemers in de sector zorg en welzijn was in het laatste kwartaal van 2020 liefst 6,9%. Dat is sinds 2002 niet meer zo hoog geweest in een vierde kwartaal, en een procent hoger dan een jaar ervoor.