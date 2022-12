Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe geloofwaardig is Europarlement nog?

Door Annemarie van Gaal Kopieer naar clipboard

Ⓒ Matty van Wijnbergen

’Corruptie in het Europarlement’ kopten de media vorige week. Hetzelfde Europarlement dat altijd klaarstaat om schande te spreken over alles wat in zijn ogen niet kan en iedereen graag met een opgeheven vingertje terechtwijst, heeft zelf corrupte parlementariërs in huis.