’Niet voor niets tuin betegeld’

Bekijk ook: Betegelde tuinen een hit op internet

Leuk dat artikel over de volledig bestrate tuinen, maar wel een beetje kort door de bocht. Niet iedereen heeft namelijk uit luiheid namelijk een volledig bestrate tuin. Wij in ieder geval niet. De hoofdreden voor onze volledig bestrate tuin is dat wij anders rondom ons eigen huis niet konden vertoeven omdat onze tuin door de vele buurtkatten werd gebruikt als toilet.

Als het mooi weer was kon je van de pis- en poepstank van de katten niet in de tuin vertoeven. Alles geprobeerd om de katten te weren maar niets hielp. En dan blijft er helaas maar één oplossing over, namelijk bestraten.

Zelfs nu is het nog niet helemaal te voorkomen want sommige katten poepen zelfs achter de vuilcontainers op de bestrating. En voor de duidelijkheid, een volledig bestrate tuin is echt niet onderhoudsarm!

Eigenaren van de katten aanspreken helpt niks en resulteert alleen maar in een hoop gescheld en getier. Voor de openbare grasperken in de straat geldt ondanks het uitlaatverbod hetzelfde maar dan voor hondenpoep.

Als het aan mij ligt mogen ze die ook nog bestraten! In onze gemeente betaal je geen honden- en/of kattenbelasting en er wordt niet gehandhaafd en ja, dan weet je het wel.

P.G.J.G.J. Tjapkes sr.