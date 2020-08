’CDA snel met onderzoek’

De uitslag van de lijsttrekkersverkiezing van het CDA heeft belangrijke vragen opgeroepen en het partijbestuur uiteindelijk doen besluiten een ’extern en onafhankelijk’ onderzoek te laten instellen. Binnen enkele dagen is de uitslag bekend geworden. Geen onregelmatigheden zijn gevonden en Hugo de Jonge blijft lijsttrekker. We gaan over tot de orde van de dag.

Een onderzoek waarvan de uitslag binnen enkele dagen bekend is geworden geeft in het Haagse natuurlijk al te denken en dat er verder niet over gesproken mag/kan worden voedt het onbevredigde onderbuikgevoel alleen maar verder.

Ik kan me niet voorstellen dat Pieter Omtzigt een tevreden man is en hij zou er goed aan doen verder onderzoek te eisen immers, de onderste steen moet weer boven komen, nietwaar Pieter? Succes!

F. Habers, Emmeloord