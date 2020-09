Voldoende bewijs om schijn van politieke bemoeienis in zaak-Wilders aan te tonen

De jacht op Wilders is nog niet ten einde. Hij staat op de dodenlijst van Al-Qaeda en hij wordt nog steeds vervolgd. We weten immers nog steeds niet of de minder-Marokkanen-uitspraak van Kamerlid Wilders een strafbare uitlating is. Nu is aan de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege om hierover een oordeel te vellen. De rechtbank en het gerechtshof achten Wilders niet schuldig aan het aanzetten tot haat.