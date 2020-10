Brief 2 ’Hard optreden tegen illegale feesten’

Waarom zijn er geen bussen ingezet? Of laat ze allemaal hun ID-kaart inleveren en geef ze allemaal twee bekeuringen, één voor het overtreden van het samenscholingsverbod, en één voor het drinken van alcohol na 20.00 uur 's avonds. Dan stel je een voorbeeld voor de rest.

Maar nee hoor, je laat ze allemaal gaan, je mag blij zijn dat het rustig gegaan is, en twee man oppakken, de dj en een dame die een agent mishandelde. Zo komen we nooit van dat ellendige virus af, en iedereen gaat maar gewoon door, alsof er niets aan de hand is.

Walgelijk, er zijn geen woorden voor dit soort gedrag, terwijl er mensen zijn, die vanaf het begin van deze ellende al thuis zitten, en nergens naartoe durven uit angst besmet te worden.

Mevrouw L. van Kasteren

Zoetermeer

