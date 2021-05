Uitslag stelling: ’Discipline van groot belang’

Na een schooljaar waarin corona heel wat aanpassingen aan het onderwijs afdwong, gingen maandag de centraal schriftelijke eindexamens van start. Met versoepelingen: leerlingen krijgen meer tijd om de toetsen te spreiden, krijgen een extra mogelijkheid voor een herkansing en mogen een onvoldoende voor een niet-kernvak wegstrepen.

De tegenstanders van deze verruimingsactie denken over het algemeen dat de halve dagen les op school en de digitale lessen niet in het nadeel van leerlingen hebben uitgepakt. „Een kwestie van doorzetten en karakter om echt wat te bereiken”, klinkt het. En een enkeling ziet zelfs een voordeel, te weten: „Leerlingen hebben veel tijd over gehad omdat ze niet de hele dag op school hoefden te zijn.” En een andere opposant vindt: „Verleden jaar was de afgelasting zeer terecht omdat scholen nog niet ingespeeld waren op de omstandigheden. Dit jaar echter zijn de scholen goed ingespeeld en zijn de leerlingen ook gewend aan de gang van zaken, dus zie ik geen reden om af te wijken van de gangbare examen eisen. Hoewel ik besef dat er veel meer van de leerlingen wordt geëist die in moeilijkere omstandigheden thuis moeten functioneren, vind ik dit geen excuus voor versoepelingen.”

Toch worden deze versoepelingen door meer dan vier op tien deelnemers wel omarmd. Deze voorstanders van de examenverruiming nemen vooral de digitale lessen onder vuur. Zij menen dat de Zoom-lessen niet kunnen tippen aan ’live’ onderwijs op school.

Bovendien denken velen dat de kansen niet overal gelijk zijn in het voortgezet onderwijs. Zo benoemt één van hen de zelfredzaamheid van scholieren, maar ook de lesaanpak van scholen. „Het is een moeilijk schooljaar geweest. Alleen leerlingen die makkelijk leren, maar ook discipline hebben zijn niet benadeeld. Leerlingen die weinig discipline hebben, zijn het meest benadeeld. Ook is het van belang hoe de school alles heeft ingericht. Dat is op grote scholen minder geweest dan op kleinschalige scholen. Daar was het makkelijker te organiseren.”

Sommigen zijn het weer niet eens met alle verruimingen. Zo meent één van hen: „Dat er meer spreiding is van toetsen en extra herkansing is een goede keuze, maar het wegstrepen van een vak kan niet natuurlijk.”

Als leerlingen zakken, is dat niet onoverkomelijk, vinden velen. „Als ze zakken, ligt het aan henzelf en niet aan de situatie. Een keertje zakken is ook niet zo heel erg. Daar moet ook geen drama van worden gemaakt.” klinkt het. En middelbare scholieren die straks slagen, zijn echte doorzetters, stellen de meesten. Maar zij denken ook dat het diploma straks toch minder waard is vanwege alle aanpassingen in het onderwijs en van het eindexamen. „Het devalueert de waarde van de diploma’s”, oordeelt iemand. En: „Versoepelen maakt het diploma waardeloos”, denkt weer een ander. De meesten vinden het overigens wel terecht dat het centraal schriftelijk eindexamen dit jaar wel door gaat, dit in tegenstelling tot vorig jaar toen de coronacrisis nog vrij nieuw was.