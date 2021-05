’Klachten over dure horeca terecht’

Een aantal lezers ergert zich aan mensen die klagen over de absurde prijzen in de horeca. Er worden nu eenmaal hoge kosten gemaakt om een bedrijf te runnen, zeggen ze. Tja dat is natuurlijk het ondernemerschap en ondernemersrisico.

Het is een feit dat de prijzen in café of op terras absoluut niet in verhouding staan, een glas cola of frisdrank welke met surrogaatpoeder en wat bruiswater uit een tank komt en een biertje dat in een tank wordt geleverd en voor meer dan 90% uit water bestaat. Juist door deze hoge prijzen te noemen en weg te blijven maak ik een statement. En gelukkig met mij meerdere mensen.

Ik betaal bv ook geen €1.99 voor een bloemkool of €1,50 voor een mango. Blijkbaar is er te veel geld in omloop en wordt er helemaal niet gekeken naar de prijs.

A. Brinkman, Almere