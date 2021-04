’GL blijkt toeschietelijker’

Klaver is toeschietelijker in de eerdere harde standpunten over vluchtelingen, halveren van de veestapel en het klimaat. GroenLinks haalt de harde kantjes eraf, kennelijk om mee te doen aan een coalitie, maar daarmee wordt ook het bestaansrecht van de partij ondermijnd. Want waarom zouden we dan nog kiezen voor GroenLinks? Als de standpunten niet meer zover uit elkaar liggen, kan Klaver net zo goed fuseren met een andere partij met ongeveer dezelfde standpunten. En daarmee regeringsdeelname afdwingen.

Jan Muijs,

Tilburg