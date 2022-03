’Nieuwe studiebeurs te laag’

Video

Katja giert om vraag: ‘Proppers hebben ook seks’

Na twintig jaar keert Costa! terug in de bioscoop. Van de oude cast is alleen Katja Schuurman (Frida) nog over. Waar zij in de eerste films de rol van een sexy propper speelde, is ze nu een iets bravere moeder. Verslaggever Jordi Versteegden sprak de actrice en regisseur Jon Karthaus over de film.