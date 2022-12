Uitslag Stelling: Vuurwerkverbod welkom

Een stemmer somt de nadelen op: „Het kost handenvol geld, veroorzaakt veel dierenleed, rotzooi op straat en bovendien is het levensgevaarlijk.” Een andere respondent noemt het afsteken van vuurwerk een ’onzinnige traditie’. Toch zijn er ook stemmers die vinden dat beleidsmakers van ’onze tradities’ moeten afblijven. „We moeten al zo veel inleveren. Laten we dan nog iets in ere houden.”

Twee derde van de respondenten heeft er echter geen vertrouwen in dat een vuurwerkverbod valt te handhaven. Een voorstander van een volledig verbod: „Dat is duidelijk en dan ook goed te handhaven.” Een andere stemmer gelooft echter dat dit niet te doen is. „Typisch Nederlands om iets te verbieden en vervolgens moeite te hebben met handhaven waardoor iedereen het toch doet.” Een andere reactie: „Dat het niet valt te handhaven, bleek al tijdens die tijdelijke coronastop.”

Driekwart denkt dat na de coronastop van de afgelopen twee jaar vuurwerkliefhebbers extra losgaan, nu het op veel plekken weer mag. Een respondent: „Ze hadden na corona meteen moeten doorpakken. Nu begint de hele discussie weer opnieuw.” Een meerderheid vindt daarbij dat de bestrijding van illegaal vuurwerk door de politie prioriteit moet krijgen. Een deelnemer, kritisch: „Er wordt te weinig naar illegaal vuurwerk gekeken, terwijl het zwaarder is en de veroorzaker van de meeste ongelukken.”

De vuurwerkbranche heeft een campagne in het leven geroepen voor het veilig afsteken van vuurwerk. Slechts een kwart van de stemmers denkt dat dit helpt. Een respondent: „Je ziet nooit filmpjes met de gevolgen van het afsteken van illegaal vuurwerk, terwijl dat verreweg het gevaarlijkst is.”

Winkeliers die vuurwerk verkopen, stoppen er nu al massaal mee. Mocht er een vuurwerkverbod komen, dan hoeven vuurwerkhandelaren niet gecompenseerd te worden, vindt een meerderheid. „Nergens voor nodig, zeker als je het verbod ruim van te voeren aankondigt”, zo meent een respondent. Een andere stemmer meent: „Iedereen die maar piept iets tekort te komen, wil compensatie, dat moet een keertje ophouden.”

Veel vuurwerkliefhebbers wijken uit naar België om knalgoed en pijlen in te slaan. Een deelnemer: „Een schande dat dit nog kan, maar het gevolg van open grenzen waardoor iedereen die wil zijn kofferbak kan volladen met gevaarlijke rommel.”

De meeste respondenten vinden dan ook dat er in Europees verband gewerkt moet worden aan een knalverbod. „We worden altijd maar overspoeld met Europese regelgeving. Dan kan dit er ook nog wel bij.”

Een meerderheid van de deelnemers vindt dat vuurwerk hoort bij oud en nieuw. Iemand schrijft: „Zo jammer dat de afstekers van ’bommen’ het verpest hebben voor het gewone, mooie siervuurwerk.” Twee derde beleeft zelf geen plezier aan het afsteken van vuurwerk. Het liefste zien de meesten een vuurwerkshow als mooi alternatief voor zelf afsteken. Een stemmer: „Maak er een mooie show van, dan hebben mensen en dieren de minste overlast.”