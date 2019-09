Uitslag Stelling: Provocerende patserparade

Respondenten zijn het erover eens. Er moet paal en perk worden gesteld aan de overlast van toeterende trouwstoeten. Vooral in de grote steden is het vrijwel ieder weekend raak. Met patserige bolides, versierd met nationale vlaggen, rijden bruiloftsgasten met veel bombarie richting partycentra en feestzalen. „Ze hebben maling aan andere weggebruikers en omwonenden”, schrijft een deelnemer. „Ze laten zien: de straat is van hen. Dat moeten we niet willen.” Een ander: „Waar ik mij zo aan erger is dat ze alle verkeersregels aan hun laars lappen. En dat ze zo agressief reageren als iemand er iets van zegt.”

Bijna alle stemmers (91%) ervaren een ’toeterstoet’ als intimiderend. „En dan gaat het niet om de herrie, maar uit auto’s hangen, rechts inhalen, vluchtstrook pakken, stilstaan en (snel)wegen blokkeren. Die lieden denken boven de wet te staan en de politie is bang om in te grijpen.”

Vrijdag werd in Rotterdam een agent neergehoekt door een doldrieste bruiloftsgast in een toeteroptocht. „Chapeau voor de politieman die het wel aandurfde om het zootje aan de kant te zetten. Die gasten gedragen zich als doorgesnoven idioten. Ik begrijp niet waarom er niemand is opgepakt.”

Sommigen vergelijken de overlast van een toeterende trouwstoet met die van schreeuwerige vrijgezellenfeestjes in de stad of baldadige voetbalfans. „Laat ze toch doen, geen aandacht aan geven, dan waait het vanzelf over”, reageert iemand. „Het is niet iets wat vaak voorkomt, een beetje toeteren van blijdschap daar is niets mis mee. In Overvecht is het de normaalste zaak van de wereld, ook bij interlands. Iedereen vindt het leuk.” Maar: „Ik trek de grens bij agressief rijgedrag.”

„Verschil is dat ze zo duidelijk provoceren”, stelt een ander. „Vooral met dat nationalistische vlagvertoon. Het zal wel bij hun cultuur horen, wordt vaak gezegd. Maar wat is dan het volgende? Dat ze met pistolen en geweren in de lucht schieten als ze wat te vieren hebben? Altijd maar wegkijken en goedpraten... En wij moeten ons weer aanpassen, natuurlijk.”

Oud-verkeersofficier Koos Spee stelt dat de overheid stevig had moeten optreden toen het fenomeen de kop opstak. Maar dat is nagelaten. Uit angst voor escalatie, of simpelweg doordat er te weinig agenten beschikbaar zijn. ’Door het oogluikend toe te staan, neemt het hand over hand toe’, stelt Spee. De respondenten zijn het vrijwel unaniem met hem eens.

In België, en dan met name rondom Brussel, wordt sinds enige tijd wel hard opgetreden en worden regelmatig fikse boetes opgelegd. „Dat moet hier ook gebeuren”, klinkt het. „En de trouwauto’s in beslag nemen. Dan zullen de verhuurders wel drie keer nadenken.”

Een groot aantal deelnemers meent dat sprake is van ’rechtsongelijkheid’: „En dat steekt me. Als Piet uit Ljouwert voor de lol toeterend over de Afsluitdijk rijdt, is hij zwaar de pineut. Waarom mogen Ali of Mohammed dat in de stad dan wel? Bepaalde groepen hebben lak aan alles. Ze plaatsen zichzelf buiten de samenleving. Dan moeten ze niet zeuren als er represailles volgen.”