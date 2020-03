’Dwaas Amsterdams beleid’

In WNL op zondag vertelde journaliste Roos Schlikker over de erbarmelijke situatie bij de Amsterdamse GGZ. Mensen die, vanwege hun geestelijke gezondheid, een gevaar voor zichzelf of voor anderen zijn kunnen vanwege capaciteitsproblemen bij de GGZ niet geholpen worden. Deze capaciteitsproblemen worden (grotendeels) veroorzaakt door gebrek aan financiële middelen. Echter het kneiterlinkse Amsterdamse stadsbestuur besteedde in 2019 wel zo’n 9 miljoen euro aan vlogcursussen, feesten, yogatherapie voor o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat Amsterdam zijn eigen wetten en regels maakt is al langer bekend. Maar deze situatie leidt tot een nog grotere chaos en onbegrip.

Ruud Duivis, Aerdenhout