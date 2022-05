’Plicht FIFA om arbeiders WK te compenseren’

Premium Voetbal

Kiest cryptische Slot voor Bijlow in finale? ’Er zit verschil tussen speler en keeper’

Feyenoord-doelman Justin Bijlow heeft op het trainingskamp in het Portugese Lagos een belangrijke stap gezet richting een rentree in de ploeg in de Conference League-finale tegen AS Roma volgende week woensdag in Tirana. Dat heeft Feyenoord-trainer Arne Slot aangegeven na de eerste volledige groepst...