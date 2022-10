Uitslag Stelling: Harddrugs niet legaliseren

Een respondent vindt: „Gebruikers moeten weten dat de oorlog door hen voort woedt. Ze zouden een taakstraf moeten uitvoeren in een opvang voor verslaafden.” Een andere reactie: „Er moeten campagnes komen om gebruikers zich er bewust van te maken dat zij al die gewetenloze criminelen aan het werk houden.” Weer iemand anders vindt dat gebruikers daarbij ook grote milieuproblemen veroorzaken door het afval dat in de natuur terecht komt. „Geef gebruikers daarom zware boetes.”

Veruit de meesten wijzen de suggestie van o.a. de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema van de hand om harddrugs te legaliseren om zo de harde drugscriminaliteit te bestrijden. Bijna niemand gelooft dat door legalisering drugscriminelen werkloos zullen worden. „Je kunt dit alleen maar in Europees verband aanpakken, want anders wordt het drugstoerisme in Amsterdam nog groter dan het al is.”

Amsterdam heeft veel last van harddrugshandel. Slechts een kwart van de stemmers vindt het statement van de burgemeester over legalisatie begrijpelijk. Velen zien het de spuigaten uitlopen met de drugshandel: „Er zijn zoveel drugsdealers die 24 uur per dag de straten, clubs en festivals afschuimen. Dat valt niet te handhaven”, zo meent iemand. Een andere respondent: „Je kunt zelfs je rommel laten testen om te kijken of het niet gevaarlijk is. Wie dat heeft bedacht, heeft echt een gaatje in zijn hoofd.” Iemand merkt dan ook op: „Het enige voordeel van legaliseren zou kunnen zijn dat niemand meer vergiftigd kan raken door slechte drugs. Dan zouden er minder doden vallen.”

Het kabinet is van plan om meer drugs te verbieden, o.a. zogeheten designerdrugs. Twee derde vindt dit een goed idee. „Het verbieden moet veel sneller gaan. Als je iets verbiedt, komt er al meteen een nieuwe variant.”

Slechts een derde van de stemmers denkt dat een verbod op drugs misbruik juist in de hand werkt. Een reactie: „Met het legaal maken van harddrugs werk je het gebruik alleen maar in de hand. En dat is gevaarlijk, want het heten niet voor niks harddrugs.”

Sommige drugs, zoals lsd en mdma, kunnen een therapeutische werking hebben. De meeste stemmers zien het wel zitten om het gebruik van deze drugs onder toezicht toe te staan.

Ondanks dat het schadelijk is, vindt maar een kwart van de respondenten alcohol ook een harddrug. Ook vindt maar een derde van de deelnemers dat de verkoop van alcohol beperkt zou moeten worden. Sommigen zien niks in een beperking van verkrijgbaarheid van alcohol en vergelijken dit met de Drooglegging in de de VS waardoor de misdaad welig tierde. Maar iemand anders vindt juist dat je beter een pilletje kunt nemen dan alcohol. „Dit weekend is het Amsterdam Dance Event, geen centje pijn. Vergelijk dat maar eens met een zooitje hooligans.”

Vrijwel alle stellingdeelnemers zijn van mening dat geen enkele harddrug legaal verhandeld zou mogen worden.

Onder de stemmers zijn er daarbij maar weinigen die ooit dit soort drugs hebben gebruikt.