’Privacyrecht kwijt’

Fatale schietpartij Haarlem: 12 jaar cel voor jaloerse Hadly van N.

Hadly van N. (32) is maandag door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot 12 jaar cel voor het van dichtbij doodschieten van de 45-jarige Haarlemmer Dirk Zwitser. De straf valt een jaar lager uit dan de 13 jaar die door het Openbaar Ministerie was geëist. Zwitser was een volstrekt willekeurig slacht...