’Gedateerd AI-beleid risicovol’

We kunnen via de G7 proberen om kunstmatige intelligentie handen en voeten te geven door deze op een verantwoorde manier te integreren in onze maatschappij, maar er zijn landen met autoritaire regimes die ondertussen voortvarend doorgaan met de ontwikkeling van deze moderne technieken.

Willen wij als G7-landen niet achterblijven, dan zullen we de voortgang ook aan onze kant niet te veel moeten stagneren, anders lopen we achter de feiten aan.

Hacken is nu al schering en inslag, maar dat zal ongetwijfeld ongekende vormen aannemen als wij ons daar niet terdege tegen beschermen.

Ook de (her)inrichting van de maatschappij, die door toepassing van de kunstmatige intelligentie op vele terreinen snel zal veranderen, moet hoge prioriteit krijgen. De ontwikkelingen gaan zo snel dat men het zich niet kan veroorloven om achterover te leunen. De vaak zinloze voor het voetlicht gebrachte beleidszaken hebben zo langzamerhand wel getoond hoe het ’niet’ moet.

Politiek, doe eindelijk eens iets zinvols!

M. van den Berg, Den Haag