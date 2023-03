’China is niet te stoppen’

De respondenten vinden het goed dat de Chinezen gedwarsboomd worden, aan de andere kant vindt een meerderheid wel dat de exportbeperking het vrije ondernemerschap van ASML beperkt. Een voorstander van de exportstop: „We hadden China al veel eerder moeten boycotten hiermee.” Een andere respondent: „Ik heb aandelen ASML, maar ik sta toch echt vierkant achter deze beslissing.”

ASML betoogt dat de stop de ’chipketen’ in gevaar zal brengen. Veel elektronica en hun chips worden in China geproduceerd. De meeste stemmers vrezen dan ook een nieuw chiptekort, dat bijvoorbeeld de levering van auto’s in gevaar kan brengen. Een respondent: „Dit gaat leiden tot een nog groter chiptekort dan er nu al is.”

De VS waarschuwen Europa en Japan al een tijdje dat ze niet te afhankelijk van China moeten worden. Nog eens driekwart van de deelnemers vindt deze waarschuwing terecht. De meeste stemmers vinden niet dat Nederland zich hierbij te veel laat leiden door de VS. Sommigen vinden van wel: „Nederland loopt weer braaf mee met de VS. Maar de VS zijn niet zo afhankelijk van andere mogendheden als Europa.” Een andere stemmer: „We zijn een speelbal van de VS geworden.”

China reageerde ongekend fel op de exportstop. Twee derde van de stemmers gelooft daardoor dat de Chinezen hard geraakt worden door deze exportstop. Een reactie: „Op dit moment is er een panische angst voor alles wat op China betrekking heeft.” Onterecht, meent een stemmer: „We zouden eerder bang moeten zijn voor de Amerikanen.”

China dreigt Europa op zijn beurt af te sluiten van voedsel. De meeste stemmers denken dat dit dreigement echt is. Een respondent: „Nederland moet als klein landje eens stoppen met provoceren. De VS kunnen dat wel doen, maar wij niet.” Andere stemmers zien hierin een argument om de boerenzaak weer naar voren te halen. „Als de Chinezen ons gaan dwarsbomen bij de aanlevering van voedsel, dan zijn we op onze landbouw aangewezen.” Een andere stemmer: „Nederland zou zichzelf moeten bedruipen. Gelukkig hebben we een hoogwaardige agro-industrie.”

Een meerderheid van de stemmers gelooft dat de Chinezen de machines niet alleen gebruikt voor het produceren van elektronische consumentenproducten, maar ook voor militair materieel. Een stemmer betoogt: „China is een dictatoriaal en agressief regime. We moeten blijven zorgen dat Europa en de VS superieure technologie blijft houden. ASML maakt spullen die cruciaal zijn voor oorlogsvoering. Logisch dat we die spullen niet uitvoeren maar voor onszelf houden.” Iemand anders: „We zouden natuurlijk kunnen eisen dat de Chinezen de machines niet gaan gebruiken voor militaire doeleinden, maar ze kopiëren alles dus ook dit.”

Ondanks de stop zal de opmars van de Chinezen volgens driekwart van de respondenten niet gestopt kunnen worden. Een stemmer: „We moeten net als zij zorgen dat de hele keten in Europa zit. Zo zijn we niet meer afhankelijk van China noch de VS.”