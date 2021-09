Brief 1 ’Onteigening boeren schande’

Bekijk ook: Kabinet kijkt naar gedwongen uitkoop boeren om stikstofaanpak

Veel problemen in Nederland, en andere landen, zijn te wijten aan overbevolking. Boeren waren er eerder dan de overbevolking. Hier komt een boerenopstand van en uiteindelijk kan er een burgeroorlog ontstaan. Drastische maatregelen moeten voorkomen dat het zover komt. Vluchtelingen moeten veel vaker in hun buurlanden worden opgevangen. De Grieken zouden daarbij kunnen helpen omdat zij van de EU al veel geld hebben gekregen voor schuldsanering.En er moet een brede Europese grens komen in Middellandse zee. Hierna komt vanzelf alles in evenwicht.

R. Brouwer, Alkmaar

