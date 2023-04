’Vrije opvoeding gaat ons opbreken’

Het geje en gejij in onze samenleving en de vrije opvoeding onder het motto ’alles moet kunnen en mogen’ gaat ons dan toch op deze manier opbreken. Hetzelfde gebeurt of gaat gebeuren bij de politie, zorgmedewerkers en ambulancepersoneel. Deze mensen zullen niet uitwijken naar België, maar kunnen wel een andere keuze maken qua beroep. En dat gaat steeds vaker gebeuren, want de maat is vol.

Jan Pronk, Beverwijk