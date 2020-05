De PvdA stelt het partijbelang boven dat van het land

Het is ongebruikelijk dat een lid van een oppositiepartij toetreedt tot het kabinet. D66-leider Alexander Pechtold was er even dichtbij tijdens Rutte II, toen die coalitie meer draagvlak zocht; maar dan zou zijn hele partij in de coalitie zijn gestapt. Nu is de situatie anders met PvdA’er Martin van Rijn. Hij volgde dit voorjaar op het toppunt van de coronacrisis Bruno Bruins op als minister voor Medische Zorg, nadat de liberaal ziek thuis was komen te zitten.