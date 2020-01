Uitslag stelling: Angst om virusverspreiding

Zo sombert iemand: „Er wonen te veel mensen op een kluitje, dan krijg je zulke dingen.” Maar een ander relativeert: „Door onze digitale wereld zijn we snel op de hoogte van dit soort nieuwtjes terwijl het voor ons eigenlijk niet relevant is. De artsen en verpleegsters zijn niet ziek, als dat gebeurt ga ik me pas zorgen maken.” Deze lezer krijgt bijval: „Kom op zeg, wat een overtrokken reacties allemaal. Op een bevolking van 2 miljard Chinezen en een wereldbevolking van 6 miljard stelt deze epidemie helemaal niks voor. Aan een simpel griepje sterven er veel meer en daar leggen ze toch ook geen steden voor plat?”

De vergelijking met een griepvirus wordt vaker gemaakt. „Het is een hype. Tijdens onze griepgolven zijn er veel meer ’besmette’ mensen en vallen er ook veel meer doden”, stelt een respondent. „Veel mensen in China zijn inmiddels alweer beter en ik vermoed dat er vooral mensen met een al zwakke gezondheid sterven net als bij de griep”, denkt een ander. „Ik vind het overdreven maatregelen die alleen maar voor paniek zorgen. Beter is om uitleg te geven wat dit virus doet, welke risicogroepen het meest gevaar lopen en focussen op medicijnen. Bovendien is het gewoon onderdeel van de natuur dat een deel sterft en de sterken overleven.”

Onder de respondenten die zich wel zorgen maken over het nieuwe virus baart vooral de verspreiding ervan hen zorgen. „Ik begrijp niet dat er over deze uitbraak weer zo laconiek wordt gedaan. Zeker gezien het tijdstip van de uitbraak. Er zijn miljoenen Chinezen op pad vanwege Chinees Nieuwjaar. Ook vanuit China naar Europa en omgekeerd. Wat als degenen die zijn afgereisd naar China straks besmet terugkomen?”, stelt iemand. „In deze tijd waar veel mensen de wereld rondreizen en vooral veel Chinezen met hordes tegelijk overal op vakantie gaan is een wereldwijde besmetting zo gebeurd met veel doden tot gevolg. Het is niet een virusje waar gemakkelijk een medicijn voor is, dus ja, ik zie er een regelrechte ramp in”, schrijft een ander.

Dat Schiphol nog geen maatregelen tegen het virus heeft genomen stuit bij driekwart op onbegrip. „Als er één reislustig volk is dan zijn het de Nederlanders wel. Schiphol: neem maatregelen voor het te laat is”, stelt iemand. „Onbegrijpelijk dat Schiphol geen maatregelen neemt, terwijl grote vliegvelden in Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk dat wel doen”, vindt een ander. „Anderzijds verbaast het me ook niet. Nederland wil met de meest onzinnige dingen het braafste jongetje van de klas zijn. Maar als er écht iets aan de hand is, gaat iedereen op zijn handen zitten. Halfwassen maatregelen zijn inmiddels een soort handelsmerk geworden in dit land.” En weer een ander stelt: „Overbezorgdheid is beter dan nonchalance. Alle Chinese vliegtuigen op Schiphol moeten gecontroleerd worden. Ik vind het naïef dat dat nog niet gebeurt.”

Van de deelnemers geeft 55% aan dat virussen zoals de corona-variant en de verspreiding daarvan hen angst inboezemt en 62% van hen vreest zelfs dat er een wereldwijde epidemie op de loer ligt.