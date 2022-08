Integratie is het enige wat werkt

Al 3 jaar getrouwd met een Mexicaan ging ik alvast vooruit om ons leven voor te bereiden. Ondanks dat wij al 3 jaar getrouwd waren en een dochter van 2 hadden, mocht mijn echtgenoot niet eerder laten overkomen dan dat ik een baan met een minimuminkomen en een jaarcontract had, wat natuurlijk bijna niet te doen was met een kind van 2. Toen mij dat gelukt was moest mijn echtgenoot integreren en naar school, betaald door de gemeente. Een woning moesten we zelf regelen en na de integratie kwam er nog een streng examen waarna de verblijfsvergunning verstrekt werd.

We kregen geen uitkering, geen toelage en behalve de integratiecursus, geen financiële hulp van de gemeente want we waren geen oorlogsvluchtelingen. We hebben het met heel hard werken gered en ons leven hier opgebouwd. Omdat we geen vluchtelingenstatus hadden kwamen we nergens voor in aanmerking. Door de betaalde integratiecursus van mijn echtgenoot kreeg hij de kans om Nederlander te worden en meer hadden wij ook niet nodig. De rest hebben we zelf gedaan.

K.D. Rico, Amersfoort