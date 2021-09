Ombudsman: Voertuigketen trekt boete in

Een paar maanden later wordt het kenteken van de auto van Dani gecontroleerd. Uit die controle blijkt dat zijn auto niet APK is gekeurd. Dani krijgt daarvoor een boete van het CJIB op de mat. Hij schrikt en vraagt zich af wat er aan de hand kan zijn. Hij heeft namelijk zijn auto wel op tijd laten keuren. Dan blijkt de keuringsmeester bij de melding aan de RDW per ongeluk twee cijfers van het kenteken te hebben verwisseld. De keuringsmeester zei dat hij dit niet zomaar kon wijzigen. Daarom maakt hij een nieuw APK-rapport. Nu met het juiste kenteken en meldt dit opnieuw bij de RDW.

Op de boete die Dani binnen krijgt, staat dat hij bij het OM bezwaar kan maken tegen de opgelegde boete. Dat doet Dani dan ook met vermelding van wat er fout is gegaan bij het apk-keuringsstation. Veertien weken later krijgt Dani bericht dat zijn bezwaar tegen de boete is afgewezen. Als hij het er niet mee eens is kan hij tegen die beslissing in beroep bij de rechter. Oei, de rechter. Dat kost zomaar een heleboel tijd, geld en moeite.

Dani neemt daarom telefonisch contact op met de Nationale ombudsman en komt terecht bij ons zogenoemde Ombudsplein. Op het Ombudsplein wordt gekeken of de ingediende klacht door de ombudsman behandeld kan worden. Medewerker Gilles hoort Dani aan en gaat kijken of er een oplossing mogelijk is zonder tussenkomst van de rechter.

Medewerker Gilles weet dat er een Voertuigketenoverleg is. In dat overleg werken alle organisaties samen die te maken hebben met de registratie van kentekens en de handhaving daarvan. Gilles legt de klacht van Dani voor en vraagt of er een oplossing mogelijk is. Dani heeft in alle eerlijkheid tenslotte op tijd zijn auto laten keuren. Dat kon hij ook bewijzen met een getekende verklaring van de keurmeester. Het Voertuigketenoverleg heeft de zaak bekeken en heeft voor een oplossing gezorgd. Niet alleen is de boete ingetrokken, ook de registratie van de keuringen werd gecorrigeerd.

Door tussenkomst van de Nationale ombudsman bij het Voertuigketenoverleg is de boete van Dani ingetrokken. De Voertuigketen was voor rede vatbaar en heeft zo ook de waarde van dit keten-overleg bewezen.

* Niet de echte naam