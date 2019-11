Toen ik nog jong was, werd er nooit over werkdruk gesproken, als je het druk had, dan begon je een uurtje eerder op en je kan het geloven of niet maar de dag vloog om, omdat wij gewoon plezier hadden in ons werk.

Bijdrage

Ik wil eigenlijk maar één ding zeggen: jongelui geniet van je werk en wees blij dat het zo goed gaat in Nederland en dat je daar een bijdrage aan kan leveren.

Henk Schaefers, Amsterdam