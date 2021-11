Uitslag Stelling: ’Animo voor 2G-methode’

Sinds enkele dagen gelden nieuwe coronamaatregelen waarvan de effecten nog nauwelijks meetbaar zijn. Toch neemt het demissionair kabinet vrijdag mogelijk al een besluit over de uitbreiding van de regels. Dat is aan de vroege kant, gaf demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) begin deze week toe, maar tegelijkertijd maakt hij zich zorgen over het toenemend aantal besmettingen en de druk op de zorg. Het zijn zorgen die veel deelnemers met hem delen. Een meerderheid (56 procent) vindt dat de regels zo snel mogelijk moeten worden aangescherpt. „Dit is onvermijdelijk”, schrijft een respondent. „Iedere keer als er vrijheden komen, denkt iedereen dat alles weer kan en mag. Dan gaat het mis.”

De vrees voor een lockdown groeit. Bijna de helft van de deelnemers acht het onvermijdelijk dat Nederland straks weer op slot moet. Slechts een derde ziet zo’n nieuwe lockdown daadwerkelijk zitten. „Gezien het gros van de patiënten op de ic’s ongevaccineerd is, zou ik woest worden als voor iedereen een nieuwe lockdown zou gelden”, verwoordt iemand. „Er is veel minder draagvlak dan voorheen”, zegt een ander. „Waar houdt het op? Met het vaccineren zou de vrijheid terugkomen. Dat gebeurt niet, dus waar doen we het dan voor?”

Een ruime meerderheid (58 procent) is dan ook van mening dat nieuw maatregelen op ongevaccineerden moeten worden toegespitst. Een even groot percentage voelt iets voor het zogenoemde 2G-systeem, wat inhoudt dat alleen gevaccineerden en mensen die van een coronabesmetting genezen zijn toegang krijgen tot bepaalde gelegenheden. In Oostenrijk en delen van Duitsland is het sinds maandag al de praktijk. „Als je de keuze maakt om je niet te laten vaccineren, maak je nu eenmaal de keuze om buitengesloten te worden”, schrijft een respondent daarover.

Opvallend genoeg pleiten deelnemers met name voor het opschalen van de zorgcapaciteit. „Dit is geen coronacrisis maar een zorgcrisis. De omgang met het virus moet anders, en daar moeten we de zorg op inrichten”, schrijft iemand. „Het aantal ic-bedden is door de verzekeraars geminimaliseerd, met alle gevolgen van dien”, briest een ander. Het leeuwendeel (85 procent) is van mening dat er structureel meer ic-bedden beschikbaar moeten komen in ons land. Twee derde vindt dat de politiek moet inzetten op het seizoensgebonden opschalen van de zorg.

Het kabinet onderzoekt momenteel of uitbreiding van de coronapas mogelijk is naar meer sectoren. Niet-essentiële winkels zoals een kledingzaak of een tuincentrum, bijvoorbeeld. Een krappe meerderheid (51 procent) vindt het een slecht plan. „De coronapas blijft een wassen neus zolang er geen koppeling is met het wel of niet besmet zijn tijdens het scannen van de QR-code”, merkt iemand op. Een ondernemer vreest dat het in de praktijk niet te handhaven is: „We zien nu al mensen zonder mondkapjes die geen afstand houden en hun handen niet ontsmetten bij binnenkomst. Als mijn werknemers ze op de regels wijzen, worden ze uitgescholden. Dit is niet leuk meer.”