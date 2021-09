Minder taks op gezonde voeding

Zodra een arts mij op mijn gewicht wijst, vraag ik om een kwart van zijn/haar salaris zodat ik ook gezonde voeding (groente en fruit) kan kopen.

De gewone Hollandse pot zit in het verdomhoekje en is schreeuwend duur. Een kilo appels kost €3, dat zijn er hooguit vier. Een groene kool of een struik boerenkool is bijna niet te krijgen. Een stukje vlees is ook duur en nog even alleen voor de elite betaalbaar. AOW’ers gaan er in de nieuwe kabinetsplannen ook weer op achteruit. De belasting (btw) op gezond voedsel moet omlaag, anders kunnen minima het niet kopen.

Mevr. B.C.H. Jorritsma,

Alkmaar