Brief 3: ’Hulde aan CU-fractie Flevoland’

CU zit in de maag met provinciale samenwerking tussen CU Flevoland en PVV Flevoland. Dat is discriminatie ten top van de CU-top tegen PVV. CU moet nieuwe naam kiezen voor haar partij, zonder het woord ‘Christen’ welteverstaan, want een Christen sluit bij voorbaat niemand uit. Hulde aan provinciale CU Flevoland, ik hoop van harte dat er nog meer partijen in nog meer provincies die samenwerking met elkaar zoeken, ook met PVV, in deze tijd vol met complottheorieën.

Danny Lim, Wassenaar

