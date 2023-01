Premium Het beste van De Telegraaf

Column Afshin Ellian Het Chamberlain-gedrag van het Westen kost tienduizenden levens in Oekraïne

Door Afshin Ellian Kopieer naar clipboard

Soms is oorlog onvermijdelijk om een duurzame vrede te bereiken. Het klinkt tegenstrijdig. Vrede dient immers oorlog uit te sluiten. Gezondheid sluit het innemen van gif of ongezonde substanties uit. Maar we gebruiken medicijnen die op een gif lijken om een ziekte te bestrijden. München 1938 leert ons het kwaad in politieke en militaire vorm niet te tolereren.