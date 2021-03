Uitslag Stelling: Poststemmen kan simpeler

Er ging nogal wat mis bij het briefstemmen. Eén van de problemen was dat het stembiljet en de stempas in dezelfde envelop waren gestopt. Aanvankelijk mochten de enveloppen niet worden geopend omdat de stem geheim moet blijven. Volgens de aangepaste richtlijnen mochten deze enveloppen toch worden geopend om de ’ter zijde gelegde’ stemmen mee te kunnen tellen. Veel respondenten staan hierachter en zijn het eens met de verklaring van Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren dat ’herinterpretatie van de wet gerechtvaardigd was gezien de buitengewone omstandigheden' waaronder deze verkiezingen worden gehouden. Een begripvolle deelnemer: „Kinderziektes heb je altijd, voor nu is het netjes opgelost.”

Een derde van de deelnemers vindt echter dat de ’foutieve stemmen’ ongeldig hadden moeten worden verklaard. „Belachelijk dat de spelregels worden gewijzigd tijdens het spel. Dit werkt fraude in de hand.” En: „Het ’kiesgeheim’ wordt hiermee geschonden en dat is kwalijk”. Volgens critici heeft dit ook invloed op de verkiezingsuitslag: „Het toestaan van afgekeurde stemmen kwam de gevestigde partijen goed uit omdat 70-plussers vaak op de ’oude’ partijen stemmen”. Iemand anders noemt het toch openen van deze enveloppen een ‘grove schending van grondwettelijk stemgeheim’ en vindt dat je ’democratisch gezien geen aanpassingen kan doen tijdens het stemmen’.

Eén ding is duidelijk, de voorlichting rond het briefstemmen is tekortgeschoten, stelt 69 procent. Een poststemmer vertelt: „Te ingewikkeld, eerst krijg je de stempas en een week later de envelop met het stembiljet. Ik wist ook eerst niet wat ik met die stempas moest”. Iemand anders: „De uitleg moest duidelijker. Twee enveloppen in verschillende kleuren, met grote letters ’STEMPAS’ en ’STEMBILJET’ erop”.

Andere stemmers hadden hier geen last van: „Er was een heel duidelijke uitleg. Het probleem is dat mensen niet de moeite nemen om eerst te lezen”. Sommigen vinden dat het wel heel droevig gesteld is met het ’begrijpend lezen’ van de medeburger. „Goed dat iedere stem meetelt, maar als je niet in staat bent dit te doen, ben je dan wel in staat een bewuste stem uit te brengen? Het bestuderen van verkiezingsprogramma's en het beseffen van de impact ervan is veel moeilijker dan zo’n uitleg lezen.” Niet voor herhaling vatbaar, concluderen enkelen. „Nu met corona is het prima, maar volgende keer kunnen ouderen beter machtigen. Als je ziet hoeveel ouderen er nu per post niet uitkomen”, schrijft iemand.

Juist ouderen zouden ook moeite hebben met eventueel digitaal stemmen. Toch pleit 45 procent voor het overgaan op digitaal stemmen via bijvoorbeeld DigiD: „Zodra je je stem op de post doet ben je het zicht kwijt. Te fraudegevoelig. Digitaal stemmen is beter”. Een ander ziet liever een telmachine: „De betrouwbaarheid van het tellen ligt nu bij de mens en dat is nooit goed. Stemmen door te drukken op een knop van een telmachine die vooraf gekeurd en verzegeld is. Op die manier haal je de zeer onbetrouwbare factor die de mens is uit het systeem”.