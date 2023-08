’Keuze voor belangrijke thema’s’

In een tijd waarin burgers terecht bezorgd zijn over het gebrek aan sociale rechtvaardigheid, dienen we te streven naar een samenleving waar financiële zorgen niet langer het leven van mensen beheersen. Dit kunnen we bewerkstelligen door bijvoorbeeld beperkingen op te leggen aan de prijsontwikkeling van huur en energie.

Daarnaast is wonen een fundamenteel recht. Laten onze politici aan de slag gaan voor een toekomst waarin betaalbare huisvesting geen onbereikbare droom is, maar een haalbaar doel voor alle burgers, jong en oud.

Ondertussen tikt de tijd door voor onze planeet. De klimaatcrisis is een urgent probleem. Een nieuwe regering dient dan ook vastberaden actie te ondernemen om een leefbare wereld te waarborgen voor komende generaties.

Verder is het van belang dat politici zich inzetten voor de zorg zonder financiële belemmeringen, waarbij de vrees voor hoge kosten geen obstakel mag vormen om de benodigde zorg te verkrijgen.

Met verantwoordelijkheid als essentiële leidraad, is dit het moment om te kiezen voor een toekomst waarin vooruitgang, duurzaamheid en solidariteit hand in hand gaan.

A. Vermeulen, Bavel