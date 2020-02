Ombudsman: Hart voor de zaak

Meneer Altun heeft een jaar geleden een herseninfarct gehad. Dat heeft nare gevolgen voor hem. Zo kan hij niet meer goed zien. Dat zorgt ervoor dat hij niet meer goed kan internetten. Hij pakt daarom de telefoon en belt met het klantcontactcentrum van het Donorregister om te vragen of zijn keuze goed geregistreerd staat.

Medewerker Sherise* van het klantcontactcentrum zegt dat ze niet kan vertellen hoe hij geregistreerd staat. Dit heeft te maken met de bescherming van de privacy van meneer. Ze stuurt hem een formulier. Hiermee kan hij een aanvraag doen om zijn gegevens in het Donorregister te bekijken. Het formulier zit een paar dagen later in de brievenbus. Meneer Altun leest dat het verzoek via internet of via de telefoon kan worden ingediend. Dus pakt hij maar weer de telefoon. Ook dit keer wordt hem verteld dat ze niets kunnen doen. Medewerkers mogen niet in het donorregister mogen kijken vanwege de privacy van meneer.

De ergernis neemt toe bij meneer Altun. Ook mensen die niet kunnen internetten, moeten toch goed geïnformeerd worden. Hij wil hierover een klacht indienen bij het Donorregister. Het lijkt alsof dit ook alleen via internet kan. Meneer Altun is het zat en belt met de Nationale ombudsman.

Medewerker Geraldine luistert naar zijn verhaal. Zij zoekt daarna zelf contact met het Donorregister en legt hen de klacht van meneer Altun voor. Gelukkig pakken ze de klacht meteen op. Een medewerker belt met meneer Altun. Ze sturen zijn gegevens uit het Donorregister per post. Daar is hij blij mee. Onze contactpersoon bij het Donorregister laat ons ook nog weten dat de website zal worden aangepast. Je kan namelijk ook een klacht per post indienen. Dat was niet voor alle bezoekers van de website even duidelijk.

We kunnen de boodschap niet vaak genoeg blijven herhalen: iedereen moet mee kunnen doen en heeft recht op goede, duidelijke informatie van de overheid. Twee dingen die in het geval van meneer Altun niet goed zijn gegaan. Maar gelukkig heeft het Donorregister hart voor de zaak en voor de juiste oplossing gezorgd.

*Gefingeerde namen