Uitslag Stelling: ’Asieldeal lost niets op’

Om een migratiedeal met Tunesië van de grond te krijgen gooit Brussel een flink pakket aan investeringen ter waarde van honderden miljoenen euro’s op tafel. EU-kopstuk Ursula von der Leyen, de Italiaanse regeringsleider Giorgia Meloni en premier Mark Rutte hebben het voorstel zondag tijdens een bliksembezoek gelanceerd bij de Tunesische president Kais Saied. Ze hopen dat er voor eind juni een deal ligt.

Het gros van de deelnemers heeft echter grote bezwaren tegen zo’n asieldeal. Velen geloven niet dat Tunesië er alles aan zal doen om de bootjes met migranten, die de oversteek naar Europa willen maken, tegen te houden. „De asielstroom zal blijven aanhouden of nog erger worden. Er zijn gewoon te veel kansloze mensen die hun geluk in Europa willen beproeven. Ze leven in de veronderstelling wat te kunnen toevoegen of gewoon geld te kunnen krijgen. Terugsturen naar het land van herkomst is de enige oplossing”, klinkt het resoluut.

De meesten menen ook dat mensensmokkelaars niet zomaar hun ’verdienmodel’ zullen opgeven en denken dat deze vindingrijk genoeg zullen zijn om alsnog vluchtelingen de zee op te sturen richting Italië.

Voorts wijzen velen erop dat de asieldeal teveel geld kost. Een tegenstander bijvoorbeeld stelt: „Europa denkt alles op te lossen met geld maar dit gaat ten koste van Europese burgers en vult de zakken van Noord-Afrikaanse autocraten.” En een andere opponent ziet slechts één oplossing: „Uit de EU en zelf weer de regels bepalen. Al die deals kosten miljarden euro’s die de Europese burger kan ophoesten. Nederland wordt steeds meer de melkkoe van de Brussel.” En een ander verwijt de premier op de korrel. „Rutte is echt Sinterklaas geworden met een akkoord dat niet zal werken. Let op, zo’n asieldeal zal ook aan andere vertreklanden worden voorgesteld.”

Sommigen zijn bang dat het niet bij het voorgestelde Europese pakket maatregelen zal blijven. Tunis zal begerig hengelen naar meer steun want door de asieldeal met Tunesië wordt de EU kwetsbaar voor chantage, denken zij. Eén van hen verwacht het volgende scenario: „Tunesië pakt de centen en doet verder niks. Misschien even in het begin, maar daarna niet meer. Of stelt nieuwe eisen.”

Slechts een kwart van de respondenten is wel blij met een ophanden zijnde asieldeal met Tunesië. In hun ogen gebeurt er eindelijk iets om de instroom van asielzoekers te beperken. „Elk initiatief om de toestroom van asielzoekers te ontmoedigen is goed. De EU moet proberen ervoor te zorgen dat mensen in hun eigen geboorteland willen blijven”, klinkt het.

Het draagvlak voor de opvang van asielzoekers in ons land kalft langzaam af. De weerstand onder de respondenten tegen de komst van asielzoekers is enorm groot en dat komt o.a. de overlast van ’veiligelanders’ en door de voorrangspositie van statushouders op de woningmarkt in veel gemeenten. De meesten zouden het liefst zien dat de grenzen totaal op slot gaan voor migranten. „Het is een deal voor de bühne. Sluit de grenzen en laat niemand binnen”, stelt een criticus. En een ander valt bij: „De basis valt en staat bij handhaving en grensbewaking in eigen land. Regels moeten strenger want de aanzuigende werking is te groot.”