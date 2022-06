’Grenzen tijdelijk dicht voor asielzoekers’

Buitenland

LIVE | Gouverneur: ’Oekraïne kan Severodonetsk in 3 dagen heroveren met westerse wapens’

Ruim drie maanden sinds de inval in Oekraïne wordt er nog altijd hevig gevochten, met name in het oosten van het land. Dagelijks komen vele burgers en militairen aan beide zijden om het leven. Een einde van het bloedige conflict lijkt nog lang niet in zicht. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïn...