Je mag niet dansen op het graf van andermans leed, maar jongens, wat ben ik blij dat het voorbij is. Drie maanden lang klikte ik op de berichtjes. Ik wilde niet klikken maar het was sterker dan ik, al was de nieuwswaarde van die berichtjes nihil. En toch klikken. Was het berichtje geconsumeerd dan voelde ik me niet lekker, als na het eten van junkfood.