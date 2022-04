’Actie tegen peuken op straat’

Beide partijen dringen erop aan om de fabrikanten van sigaretten te laten opdraaien voor de kosten van het opruimen van peuken in het zwerfafval. Ik heb een ander idee erover. Het ontstaan van al die peuken in het afval komt door rokende mensen die de peuken uittrappen op straat en asbakken van auto’s leeggooien op straat. Gemeenten zouden om de 100 meter een asbak langs wandelpaden moeten plaatsen, maar de vraag is dan of rokers ernaartoe zullen lopen. Misschien is een landelijk verbod op roken in het openbaar een beter idee.

Alle Tamminga,

Vries