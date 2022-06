’Karremans bezweek onder druk’

Maar dat hun commandant Thom Karremans ook graag persoonlijke excuses had gekregen tekent de man. Karremans bezweek onder de.druk, liet zich voor de Servische televisie openlijk afbekken door de Servische ’Slager van Srebrenica’ Mladic en kwam toen met het zwakke verweer dat je de ’pianospeler (uitvoerder) niet moet neerschieten’. Om later vervolgens lachend een cadeau, de bekende schemerlamp, van Mladic in ontvangst te nemen. Ook zijn latere uitspraken dat er ’geen good guys or bad guys’ in deze oorlog waren, hebben de beeldvorming van de Nederlandse bevolking over Dutchbat III veel te lang negatief gekleurd.

Bas Overmars, Amsterdam