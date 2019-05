Een onzekere toekomst

Ⓒ DIJKSTRA BV

Burgemeester Aboutaleb kan wel stellen dat we excuses moeten aanbieden voor ons slavernijverleden, maar beter kunnen we eerst iets doen aan de huidige slavernij. Denk maar eens aan de mensen in de thuiszorg die eerst zijn ontslagen en daarna weer in dienst mochten komen als ze genoegen namen met een forse salarisverlaging, schrijft L. Kraaijenbrink.