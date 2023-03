’WOZ anders bepalen’

Het zou interessant zijn om na te gaan in hoeverre de kosten hiervan zich verhouden tot de kosten van de commerciële bureaus die bezwaar kunnen maken. Is het niet onlogisch dat burgers die vinden dat ze te hoog worden belast zich, als niet deskundige, moeten verdiepen in de werkelijke taxatiewaarde van hun woning? Het zou logischer zijn, en kosten en ergernis schelen, als de basis om belasting te heffen een andere zou worden, bijv. de inhoud van de woning en/of grondoppervlakte.

W.J. Duijzers,

Voorschoten